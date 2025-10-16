Haberler

Milas'ta Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Silahlı Saldırı: İki Ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi M.A.Ö. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'nın milas ilçesinde bir şahıs aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu ileri sürülen 2 kişiyi silahla vurarak firar etti. Bir fabrikanın bahçesisinde yaşanan olaydan sonra şüpheli zeytinlik alanda güvenlik güçleri tarafından yakalanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay öğlen saatlerinde Milas-Yatağan Karayolu üzerindeki bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yaklaşık 1 ay önce babası intihar eden M.A.Ö. ile ilçede yaşayan Halil İbrahim Tuzcu (34) ve Ali Taha Demir (19) arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet oluştu. İddiaya göre, M.A.Ö., bugün öğlen saatlerinde olayın yaşandığı fabrikanın bahçesine gelerek aralarında husumet oluşan Halil İbrahim Tuzcu ve Ali Taha Demir'e silahla ateş etti. Olayda her iki şahıs da hayatını kaybederken olayın şüphelsi M.A.Ö. olaydan sonra firar etti.

Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayda zanlı M.A.Ö.'nün kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili çok yönlü soruiturma başlatıldı. - MUĞLA

