Milas'ta akaryakıt ve akü hırsızları yakalandı - Haberler

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Milas'ta akaryakıt ve akü hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Milas'ta akaryakıt ve akü hırsızları yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki araçlardan akaryakıt ve akü çalan 3 kişi yakalandı.

MİLAS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki araçlardan akaryakıt ve akü çalan 3 kişi yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde son zamanlarda park halindeki birçok tır ve kamyonda hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araçlardan akaryakıt ve akü çalındığı tespit edildi. Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan Milas İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler hırsızlık olayı ile bağlantılı olduğunu tespit ettiği 3 kişiyi, çaldıkları aküler ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Z.A., B.A. ve A.Ö. isimli 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Milas'ta akaryakıt ve akü hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akaryakıt, Muğla, Milas, 3. Sayfa, Haberler

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