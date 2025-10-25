Milas'ta 74 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi Kazıklı koyunda yasa dışı yollardan kaçış hazırlığında olan 33'ü çocuk toplam 74 düzensiz göçmen yakalandı.

Milas ilçesi Kazıklı Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 41 düzensiz göçmen (beraberinde 33 çocuk) yakalandı. - MUĞLA