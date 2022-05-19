Milas'ta 20 milyonluk tarihi eser operasyonu - Haberler

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Milas'ta 20 milyonluk tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Milas'ta 20 milyonluk tarihi eser operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda değeri 20 Milyon TL olduğu düşünülen çeşitli tarihi objeler ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda değeri 20 Milyon TL olduğu düşünülen çeşitli tarihi objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas ilçe merkezinde yaptıkları saha çalışmaları sonucunda Y.K (31) ve A.K(34) isimli şahısların tarihi eser kaçakçılığı ve sikke satmaya çalıştığı bilgisini edindi. Alıcı kılığına giren Jandarma ekipleri, 20 milyon lira değerindeki tarihi objeleri satmaya çalışan şahısları suçüstü yakaladı. Yapılan operasyonda 88 adet değişik dönemlere ait sikke, 1 adet 9 cm uzunluğunda Artemis heykeli, 1 adet 3,5 cm uzunluğunda Meryem Ana heykel, 2 Adet ok-mızrak ucu, 14 Adet bronz kulak tıkacı olmak üzere 106 adet eser ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.

(Oktay Çayırlı /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Türk Lirası, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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