Milas'ta 1300 adet saman balyası zarar gördü Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında 1300 adet saman balyası zarar gördü. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında 1300 adet saman balyası zarar gördü. Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Akyol Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan bir aileye ait samanların olduğu bölgede yangın çıktı. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri müdahalede bulundu. Çıkan yangında 1300 adet saman balyası zarar gördü. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muğla 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Milas'ta 1300 adet saman balyası zarar gördü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.