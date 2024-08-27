Milas Polis Merkezi Amirliği Kayıp Eşyaları Sahibine Teslim Etti

Muğla'nın Milas ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan bir miktar para ve ziynet eşyası, Milas Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Milas'ta bir vatandaşın para ve ziynet eşyası bulduğu ihbarının ardından harekete geçen Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri kayıp eşyaların sahibini bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, yaşlı bir vatandaşın emekli maaşı ile birlikte ziynet eşyalarının kaybolduğu belirlendi. Kayıp eşyanın bulunmasının ardından emekli maaşı ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. Eşyalarına kavuşan yaşlı vatandaş, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teşekkürlerini ileterek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MUĞLA