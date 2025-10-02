Haberler

Milas-Bodrum Karayolunda Üst Üste İki Feci Kaza: İki Ölü, Çok Sayıda Yaralı
Milas-Bodrum karayolu üzerinde meydana gelen iki ayrı kazada toplamda iki kişi hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı. İlk kazada TIR ile minibüs çarpıştı; ikinci kazada ise motosikletle otomobil çarpıştı. Kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Milas-Bodrum karayolu Meşelik mevki akaryakıt istasyonu önünde Tuncer Işık yönetimindeki 26 SE 796 plakalı çekici TIR ile Nurettin Sarıkaya idaresindeki 48 HO 6674 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Viktoria Bovtenove, Zarina Zhumaberk, Ekaterina Bout, Türk vatandaşları Yağmur Seher Aslan, Efehan Şahin, Deni Karabel, Ali Gök, Süleyman Karakoç ve Akerke Muratbek yaralandılar. Kazada 79 yaşındaki Mehmet Günaydın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı yol üzerinde meydana gelen ikinci kazada ise bir kişi öldü. Meşelik mevkisinde Hamza Yavuz yönetimindeki 48 ARD 028 plakalı motosiklet ile Yener Sönmez idaresindeki 34 YC 8493 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Hamza Yavuz yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün

2.33 promil alkolllü olduğu tespit edildi. - MUĞLA

