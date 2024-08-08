Milas-Bodrum Karayolunda Tur Minibüsü Kazası: Çok Sayıda Yaralı
Milas-Bodrum karayolunda sabah erken saatlerde meydana gelen kazada tur minibüsünün takla atması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edildi.
Milas- Bodrum karayolunda sabah erken saatlerde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı sağlık kuruluşlarına sevk edildi.
Kaza, Milas-Bodrum Karayolu Koru Mahallesi girişinde meydana geldi. Tur minibüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada minibüs içinde bulunan yolcuların yaralanmaları sonucu bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ekipleri, İtfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. - MUĞLA