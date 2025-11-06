Milas-Bodrum Karayolu'nda Trajik Zincirleme Kaza: İki Yaralı

Milas- Bodrum Karayolu üzeri Dörttepe kavşağı yakınlarında üç aracın karıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralanırken, yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas-Bodrum karayolu Dörttepe kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç araç çarpıştı. Bir aracın karşı şeride geçmesiyle yaşanan kazada, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yola savrulurken bölge, adeta savaş alanına döndü. Kazada biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine ulaşan ambulanslar yaralıları çevre hastanelere sevk ederek tedavi altına aldı.

Kaza nedeniyle Milas-Bodrum karayolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA