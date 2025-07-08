Milano Bergamo Havalimanı'nda Korkunç Olay: Uçak Motoruna Kapılan Şahıs Hayatını Kaybetti

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İtalya'nın Milano Bergamo Havalimanı'nda koşarak aprona giren bir şahıs, kalkışa hazırlanan uçağın motoruna kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası uçuşlarda gecikmeler yaşandı ve havalimanı yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İtalya'nın kuzeyindeki Milano Bergamo Havalimanı'nda koşarak aprona giren bir şahıs, kalkışa hazırlanan uçağın motoruna kapılarak hayatını kaybetti.

İtalya'nın kuzeyindeki Bergamo şehrinde korkunç bir olay yaşandı. Milano Bergamo Havalimanı'nda koşarak aprona giren bir şahıs, kalkışa hazırlanan uçağın motoruna kapılarak hayatını kaybetti.

Havalimanı yetkilileri, şahsın İspanya'nın kuzeybatısındaki Asturias özerk bölgesine gitmek üzere olan uçağın motorunun içine çekildiğini bildirdi. Yetkililer, olay nedeniyle uçuşlarda geçici olarak gecikmeler yaşandığını, ancak uçuşların öğle saatlerinde yeniden başladığını aktardı. Şahsın havaalanı dışından aprona nasıl ulaştığını araştırmak üzere soruşturma başlattı. - MİLANO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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