Mıkolayiv Valisi Kim: "Misket bombaları nedeniyle 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı" - Haberler

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Mıkolayiv Valisi Kim: "Misket bombaları nedeniyle 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mıkolayiv Valisi Kim: 'Misket bombaları nedeniyle 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı'

Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mıkolayiv şehrinin Valisi Vitaliy Kim yaptığı açıklamada, "Misket bombaları nedeniyle şehirde 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı" dedi.

Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mıkolayiv şehrinin Valisi Vitaliy Kim yaptığı açıklamada, "Misket bombaları nedeniyle şehirde 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı" dedi.

Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrinin Valisi Vitaliy Kim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehirde misket bombaları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Her nesneye dokunmayın, ölümcül olabilir" dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise Rusya'nın saldırılarda misket bombası kullandığını doğruladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "Geniş bir alana rasgele saçılan misket bombaları siviller için tehlikeli bir durum oluşturuyor. Çatışmalarda patlamayan misket bombaları kara mayınlarına dönüşerek çatışma sonrası bölgelerde tehdit oluşturmaya devam ediyor" denildi. - MIKOLAYIV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ukrayna, Medya, 3. Sayfa, Haberler

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