Midyeciye tiner saldırısı

Beşiktaş'ta bir midyecide müşterilerden para alamayan bir kişi, çalışanların üzerine tiner dökerek kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

BEŞİKTAŞ'ta midyecide oturan müşterilerden para alamayan bir kişi, kendisine müdahale eden çalışanların üzerine tiner döküp kaçtı. Yaralananın olmadığı olayda yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Çırağan Caddesi'ndeki bir midyecide meydana geldi. İddialara göre tinerci olan Mehmet Çamlıbel midyecideki müşterilerin yanına gelerek para istedi. Müşteriler, para vermeyince Çamlıbel ısrar etmeye başladı. İşletme çalışanları müdahale ederek Mehmet Çamlıbel'i dükkanın önünden uzaklaştırmak istendi. Çalışanlar ile para isteyen kişi arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Bir süre sonra Çamlıbel yanında bulunan tineri çalışanların üzerine atarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamaca sonucu saldırgan yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Çalışanların şikayetçi olduğu olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken saldırganın polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.