Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüpheli F.E., durdurularak otomobil içinde yapılan aramada 886 gram esrar ele geçirildi. Emniyet işlemleri tamamlanan F.E., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, Mardin, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title