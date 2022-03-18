Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Haberler

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Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli A.T.'nin üzerinde yapılan aramada, parçalar halinde 1,69 gram metamfetamin, 0,31 gram eroin, 0,70 gram metamfetamin, 0,46 gram eroin ve uyuşturucu fişeklemesinde kullanılan kağıtlar ele geçirdi. A.T., sorgusu tamamlandıktan sonra adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Hisarcık, Mardin, Midyat, 3. Sayfa, Haberler

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