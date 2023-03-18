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Midyat'ta tır kazası 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Midyat'ta tır kazası 1 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat-İdil yolu Doğançay Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü, kaza yaptı. R.E., idaresindeki 47 ACF 482 plakalı tır İdil'den Midyat'a doğru hareket halinde iken Doğançay mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada tır şoförü yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Tır şoförü yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mardin 3. Sayfa Haberler

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