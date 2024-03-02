Midyat'ta Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde polisin yaptığı çalışmalar sonucu 2 hırsızlık şüphelisi yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Midyat ilçesinde farklı tarihlerde hırsızlık ve yağma suçuna karıştığı tespit edilen Y.Ç. ve M.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 2 adet telefon, 1 adet şarj aleti, gasp olayında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabanca ve şarjöre basılı vaziyette 12 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN