Midyat'ta Hırsızlık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonlarda hırsızlık şüphelisi 5 şahıs yakalandı.

Midyat ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali olaylarına yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaylarla bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Belirlenen 5 adreste ve 3 araçta yapılan aramalarda, hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen 148 bin 670 lira nakit para, 8 altın bilezik, 1 altın kolye, 1 çelik kasa ve çok sayıda resmi belge ele geçirildi. Ayrıca, hırsızlık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 10 kilit açma aparatı da muhafaza altına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN