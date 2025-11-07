Haberler

Midyat'ta Hırsızlık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Midyat'ta Hırsızlık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, evden hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 5 şahıs yakalandı. Operasyonda hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen 148 bin 670 lira nakit para ve çok sayıda değerli eşya ele geçirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonlarda hırsızlık şüphelisi 5 şahıs yakalandı.

Midyat ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali olaylarına yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaylarla bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Belirlenen 5 adreste ve 3 araçta yapılan aramalarda, hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen 148 bin 670 lira nakit para, 8 altın bilezik, 1 altın kolye, 1 çelik kasa ve çok sayıda resmi belge ele geçirildi. Ayrıca, hırsızlık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 10 kilit açma aparatı da muhafaza altına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.