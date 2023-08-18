Midyat'ta Hafif Ticari Aracın Üzerinde Seyahat Edilmesi Görüntülendi

MARDİN'in Midyat ilçesinde, bir kişinin hafif ticari aracın üzerinde seyahat ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Midyat ilçesi Mardin Caddesi'nde, dün akşam, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ABH 774 plakalı hafif ticari aracın üzerine çıkan kişi, bagajın demirlerine tutunup oturarak seyahat etti. Yoldan geçen sürücüler, hem kendi hayatını, hem de trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle bu kişiye tepki gösterdi. O anlar, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.