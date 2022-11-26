Midyat'ta ev ve iş yerlerini su bastı, yollar gölete döndü Vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi Mardin'in Midyat ilçesinde, yağmur sularının etkisi ile evler sular altında kaldı, tekstil atölyelerinde bulunan makine ve malzemeler sular altında kaldı, yollar gölete döndü.

Midyat'ta ev ve iş yerlerini su bastı, yollar gölete döndü

Vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde, yağmur sularının etkisi ile evler sular altında kaldı, tekstil atölyelerinde bulunan makine ve malzemeler sular altında kaldı, yollar gölete döndü. Vatandaşlar ise yeterince hizmet görmedikleri için belediyeye sitem etti.

Midyat'ta etkili olan yağış, Sanayi, Gölçük, Bahçelievler, Seyitler, Cumhuriyet mahallelerinde bulunan ev iş yeri ve bodrum katına giren sular vatandaşı mağdur etti; vatandaşlar belediyenin hiç bir önlem almadığını belirterek sitemde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerlerine 112, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 60 ihbar alan ekipler gece 03.00'dan itibaren aralıksız, olay yerlerine intikal ederek suları boşaltmak için seferber oldu. Yollar gölete dönen ilçede ev ve bodrum katlarını su bastı, ekmek yapılan tandırlarda yağmur suyundan etkilenerek içleri su doldu.

Mahalle sakini Kemalettin Çelik, "Ben Cumhuriyet Mahallesinde oturuyorum, mahalle sakinlerinden birisiyim, her yıl bu sıkıntıyı çekiyoruz, yağmur yağdığı zaman, yollarımız, evlerimiz bodrumlarımız su altında kalıyor. Evlerimizden çıkamıyoruz; belediyeye 4-5 senedir müracaat etmeme rağmen hep gelip bakıyorlar çözüm üreteceğiz demelerine rağmen çözüm üretmediler, yetkililerden çözüm üretmelerini istiyoruz" dedi.