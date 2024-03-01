Midyat'ta çamura saplanan gebe inek kurtarıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde bataklıkta çamura saplanan 6 aylık gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde bataklıkta çamura saplanan 6 aylık gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde çamura saplanıp çıkamayan ineği gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 6 aylık gebe inek, Midyat İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri tarafından itfaiye kurtarıcı aracı çekme halatı yardımıyla saplandığı bataklıktan kurtarılarak sahibine teslim edildi. - MARDİN