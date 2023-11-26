Midilli açıklarında kargo gemisi battı: 1 kişi kurtarıldı
Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında fırtına nedeniyle batan kargo gemisinde 1 kişi kurtarılırken, 13 kişiden haber alınamıyor.
Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında fırtına nedeniyle batan kargo gemisinde 1 kişi kurtarılırken, 13 kişiden haber alınamıyor.
Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan 14 kişiyi taşıyan Raptor adlı kargo gemisi Midilli Adası açıklarında battı. Yunan yetkililer, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu Mısırlı 1 kişinin kurtarıldığını açıklarken 13 kişiden haber alınamadığını bildirdi. 6 ton tuz taşıyan Komorlar'a kayıtlı kargo gemisinde 8 Mısırlı, 4 Hindistanlı, 2 Suriyeli bulunduğu öğrenildi.
Yetkililer, sabah saatlerinde teknik problem yaşanan gemiden tehlike sinyali gönderildiği ve kısa süre sonra Midilli açıklarında da battığını kaydetti. - MİDİLLİ