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Midilli açıklarında kargo gemisi battı: 1 kişi kurtarıldı

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Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında fırtına nedeniyle batan kargo gemisinde 1 kişi kurtarılırken, 13 kişiden haber alınamıyor.

Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında fırtına nedeniyle batan kargo gemisinde 1 kişi kurtarılırken, 13 kişiden haber alınamıyor.

Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan 14 kişiyi taşıyan Raptor adlı kargo gemisi Midilli Adası açıklarında battı. Yunan yetkililer, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu Mısırlı 1 kişinin kurtarıldığını açıklarken 13 kişiden haber alınamadığını bildirdi. 6 ton tuz taşıyan Komorlar'a kayıtlı kargo gemisinde 8 Mısırlı, 4 Hindistanlı, 2 Suriyeli bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer, sabah saatlerinde teknik problem yaşanan gemiden tehlike sinyali gönderildiği ve kısa süre sonra Midilli açıklarında da battığını kaydetti. - MİDİLLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Midilli Adası Yunanistan Fırtına Mısır Ulaşım Kaza 3. Sayfa Haberler

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