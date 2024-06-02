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Midibüsün çarptığı yaralıyı güneşten şemsiye ile korudular

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Antalya'da bir midibüsün çarpması sonucu yaralanan yaşlı adamı vatandaşlar şemsiye yardımı ile güneşten korumaya çalıştılar.

Midibüsün çarptığı yaralıyı güneşten şemsiye ile korudular

ANTALYA - Antalya'da bir midibüsün çarpması sonucu yaralanan yaşlı adamı vatandaşlar şemsiye yardımı ile güneşten korumaya çalıştılar

Kaza, saat 14.30 sıralarında İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Adem Sungur'a o sırada seyir halinde ki Ercan K.'nın kullandığı 07 M 0276 plakalı şehir içi ulaşım midibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Adem Sungur'un yardımına koşan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken Sungur'un güneşten etkilenmemesi için vatandaşlar şemsiye yardımıyla gölgede tutmaya çalıştı. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sungur polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından midibüs sürücüsü polis ekiplerine kazanın nasıl meydana geldiğini anlatırken, aracın aynasının kopmuş olması dikkat çekti. Midibüs sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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