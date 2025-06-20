Midibüs Tıra Arkadan Çarptı: 2 Yaralı

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Midibüs Tıra Arkadan Çarptı: 2 Yaralı
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Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen kazada, bir midibüs tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Midibüs, tıra arkadan böyle vurdu: 2 yaralı

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde midibüsün, tırla çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı o anlar kamerada.

Kaza, Belen ilçesi Muhlisali Mahallesi mevkiinde yaşandı. M.R. idaresindeki 63 ZD 440 plakalı midibüs, aynı yönde ilerleyen 31 AFY 957 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpma sonucu yolcu otobüsünde bulunan 20 kişi sarsıldı ve içlerinden 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından çevredeki devlet hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol yapılan çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikata başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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