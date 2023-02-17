Midesinden 50 kapsül kokain çıktı 3. Sayfa Haberleri - Midesinden 50 kapsül kokain çıktı Kırgızistan'da havalimanının gümrük kontrolünden geçmeye çalışan 36 yaşındaki bir şahsın midesinde toplam ağırlığı 300 gram olan 50 kapsül kokain bulundu. - Midesinden 50 kapsül kokain çıktı BİŞKEK - Kırgızistan'da havalimanının gümrük kontrolünden geçmeye çalışan 36 yaşındaki bir şahsın midesinde toplam ağırlığı 300 gram olan 50 kapsül kokain bulundu. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre 10 Şubat'ta başkent Bişkek'teki Uluslararası Manas Havalimanında gümrük kontrolünden geçmeye çalışan 36 yaşındaki T.B.'ye uyuşturucu şüphesiyle karın kontrolü yapıldı. Midesinde yapılan incelemede lateks eldivenlere sarılı uyuşturucuların tespit edilmesi üzerine T.B. gözaltına alındı. Açıklamada, "Toplam ağırlığı 300 gram olan 50 kapsül ele geçirildi" bilgisi paylaşıldı. T.B.'nin ifadesinde uyuşturucuyu Almanya'dan satın aldığını söylediği aktarıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırgızistan 3. Sayfa Güncel Haberler

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