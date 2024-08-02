Midesinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şahsın midesine zulaladığı 1 kilo 134 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Midesinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şahsın midesine zulaladığı 1 kilo 134 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik analiz çalışması yürüttü. M.R.B'nin kente uyuşturucu madde getireceğini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahsın hastanedeki iç beden muayenesinde 77 adet kapsül şeklinde 1 kilo 134 gram narkotik madde ele geçirildi. Maddeler cerrahi müdahale sonucu çıkarılırken, şahıs hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.