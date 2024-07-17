Mide Balonu Operasyonunda Ölüm: Doktorun Sekreteri Tahliye Edildi

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi'nde mide balonu operasyonu sırasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisiyle ilgili savcılık tarafından delil karatma suçundan yürütülen soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanan doktorun sekreteri mahkemeye yapılan itiraz sonucu tahliye edildi. Mersin 8. Asliye Ceza Mahkemesi tutukluluğa yapılan itirazı kabul ederek, Dr. D.E.'nin sekreteri S.A.S. için tahliye kararı verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde yaşayan Ali Can Gül (22), Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıfta okuyordu. Aynı zamanda Limasol Türk Ocağında amatör futbolcu olan Gül, yaşadığı sakatlık sonrası kilo almaya başladı. Genç, sakatlığı atlattıktan sonra kilo vermede sıkıntı yaşayınca Mersin'de midesine balon taktırmak üzere özel bir hastaneye başvurdu. Halası ile 4 Haziran'da Mezitli ilçesindeki hastaneye giden Gül'e görüştükleri doktor tarafından ertesi gün için randevu verildi. 5 Haziran'da halası ile hastaneye gelen Gül, ameliyat bedeli için talep edilen 30 bin TL ücreti yatırdıktan sonra operasyona girdi. Operasyon başladıktan bir süre sonra halasına gencin hayatını kaybettiği bildirildi. Halasının durumu haber verdiği 50 yaşındaki baba Hasan Gül, ilk uçakla Mersin'e gelerek hukuki süreç başlatırken, gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından götürüldüğü Girne'nin Bahçeli köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin hastaneye gelişi ve sonrasında yaşananların yer aldığı kamera kayıtları da ortaya çıktı.

Delil karartma iddiasıyla sekreter tutuklanmıştı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ölümden sonra cesede müdahale şüphesi doğuran tespitler nedeniyle delil karartma iddialarına yönelik 7 şüpheli gözaltına alınmış, operasyonu yapan Dr. D.E. ve kurulca tespit edilecek diğer görevliler hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan soruşturma için Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'ndan soruşturma izni talep edilmişti. Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklamaya sevk edilmiş, tutuklamaya sevk edilenlerden Dr. D.E.'nin sekreteri S.A.S. tutuklanmış, diğer 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. - MERSİN