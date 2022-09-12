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Mıcır yüklü hafriyat kamyonu şarampole devrildi: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Mıcır yüklü hafriyat kamyonu şarampole devrildi: 1 ölü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu'nun Cide ilçesi Kastamonu-Cide karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış sebebi ile kayganlaşan yolda Münip Temel idaresindeki 37 ABN 914 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kamyonun 4 metre sürüklenerek durabildiği kazada, sürücü Mühip Temel yaralandı. Yaralanan sürücü Temel, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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