MHP seçim aracı zincirleme kazaya karıştı
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Afyonkarahisar'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçim aracı zincirleme trafik kazasına karıştı.
Afyonkarahisar'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçim aracı zincirleme trafik kazasına karıştı.
Kaza, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, MHP'de görevli sürücünün idaresindeki seçim aracı, Rauf Denktaş Alt Geçidi çıkışında 5 aracın olduğu kazaya karıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, alt geçit çıkışındaki yol bir süre trafiğe kapatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa