MHP Lideri Bahçeli: "PKK'nın yörüngesine sabitlenen zillet partilerinin FETÖ'nün siyasette açık seçik temsil noktasına gönüllü olmaları malumun... MHP Lideri Bahçeli: "PKK'nın yörüngesine sabitlenen zillet partilerinin FETÖ'nün siyasette açık seçik temsil noktasına gönüllü olmaları malumun ilanı, bilinenin ibrası şeklinde okunacak, böyle de yorumlanacaktır. MHP Lideri Bahçeli: " Pkk'nın yörüngesine sabitlenen zillet partilerinin FETÖ'nün siyasette açık seçik temsil noktasına gönüllü olmaları malumun ilanı, bilinenin ibrası şeklinde okunacak, böyle de yorumlanacaktır." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Milliyetçi Hareket Partisi PKK 3. Sayfa Haberler

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