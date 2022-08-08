MHP Lideri Bahçeli: "PKK'nın yörüngesine sabitlenen zillet partilerinin FETÖ'nün siyasette açık seçik temsil noktasına gönüllü olmaları malumun...
MHP Lideri Bahçeli: "PKK'nın yörüngesine sabitlenen zillet partilerinin FETÖ'nün siyasette açık seçik temsil noktasına gönüllü olmaları malumun ilanı, bilinenin ibrası şeklinde okunacak, böyle de yorumlanacaktır.
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MHP Lideri Bahçeli: " Pkk'nın yörüngesine sabitlenen zillet partilerinin FETÖ'nün siyasette açık seçik temsil noktasına gönüllü olmaları malumun ilanı, bilinenin ibrası şeklinde okunacak, böyle de yorumlanacaktır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa