MHP Lideri Bahçeli: "PKK'nın yörüngesine sabitlenen zillet partilerinin FETÖ'nün siyasette açık seçik temsil noktasına gönüllü olmaları malumun... - Haberler

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MHP Lideri Bahçeli: "PKK'nın yörüngesine sabitlenen zillet partilerinin FETÖ'nün siyasette açık seçik temsil noktasına gönüllü olmaları malumun...

MHP Lideri Bahçeli: 'PKK'nın yörüngesine sabitlenen zillet partilerinin FETÖ'nün siyasette açık seçik temsil noktasına gönüllü olmaları malumun...

MHP Lideri Bahçeli: "PKK'nın yörüngesine sabitlenen zillet partilerinin FETÖ'nün siyasette açık seçik temsil noktasına gönüllü olmaları malumun ilanı, bilinenin ibrası şeklinde okunacak, böyle de yorumlanacaktır.

 - Güncelleme:

MHP Lideri Bahçeli: " Pkk'nın yörüngesine sabitlenen zillet partilerinin FETÖ'nün siyasette açık seçik temsil noktasına gönüllü olmaları malumun ilanı, bilinenin ibrası şeklinde okunacak, böyle de yorumlanacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milliyetçi Hareket Partisi PKK 3. Sayfa Haberler

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