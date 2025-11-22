MHP, "Bir Sevdadır Öğretmen Olmak" temalı öğretmenler günü programı düzenledi

Milliyetçi Hareket Partisi, "Bir Sevdadır Öğretmen Olmak" temalı program kapsamında 18 ilden gelen 18 öğretmeni bir araya getirerek Öğretmenler Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı.

MHP Genel Merkezinde "Bir Sevdadır Öğretmen Olmak" temalı öğretmenler günü programı düzenlendi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu ile 18 ilden 18 öğretmen ve davetliler katıldı. Programda konuşma gerçekleştiren Topçu, buluşmanın yalnızca bir kutlama olmadığını aynı zamanda vefanın, kardeşliğin ve Türk öğretmeninin gönül seferberliğinin sarsılmaz nişanesi olduğunu belirterek, "Eğitim sisteminin niteliğini ve gidişatını belirleyen en önemli aktör öğretmenlerdir. Eğitim sistemine yönelik yapılacak bütün uygulamalar, düzenlemeler bu toplumda yaşayan herkesi artık dolaylı değil, direkt olarak etkilemektedir. Bütün bireyler yapılan değişikliklerin farklı boyut ve şiddetle nasibini alırken burada en belirleyici faktör ise öğretmenlerin sergileyeceği davranışlarda yatmaktadır. Öğretmenlerinize yaptığınız ve yapacağınız kaliteli yatırımlar en önemli nitelik çıktılarının ürünü olarak meyvesini verecektir. Yani öğretmenlerinize yapacağınız her türlü yatırım ve harcamalar gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en güzel cevabı bulacaktır" dedi.

Topçu konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğitiminizin kalitesinin göstergesinin en önemli ayağı öğretmenlerin kalitesinde yatmaktadır. Yani eğitim sisteminizin kalitesi öğretmenlerinizin kalitesi ile paralellik arz etmektedir. Bir ülkede insanların yetişmişlik düzeyinin öğretmenlerin yetişmişlik düzeyi ile doğru orantılı olduğu düşünüldüğünde küresel dünyada bilişim çağının gerekleri ile uyumlu bir eğitim sisteminin oluşturulması nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi ile mümkün olabilecektir. Öğretmen gönülleri fethedendir. Bireylerin akademik gelişimlerinin yanı sıra onların psikolojik olarak iyi olma hallerinin sosyal uyum ve iletişim becerilerinin dahil olduğu tüm gelişim alanlarına insani özellik ve yeterlikleri kapsamında doğrudan etki etmektedir. Öğretmen model olmaktadır. Aileyle beraber çocuğu etkileyen ve çocuğun model aldığı en önemli şahsiyettir. Bunun içindir ki öğretmen olmak aslında bir gönül işidir, bir sevda işidir. Bu sevda maaşla değil, ideal ile ölçülür. Yalnızca bilgiyle değil, gönülle tamamlanır. Öğretmen kalemi eline aldığında yalnızca bir ders anlatmaz, bir kişilik inşa eder, bir medeniyet tuğlasını koyar, bir milletin kaderine harf harf dokunur. İnsan dünyaya gözünü açtığı ilk andan itibaren öğrenmeye muhtaçtır."

"Bizim davamız öğretmeni yüceltme davasıdır"

Öğretmenin yalnızca bilgi aktarmadığını, karakter ve şahsiyet inşa ettiğini ifade eden Topçu, "Aynı zamanda ahlak abidesidir. Yol gösteren pusuladır ve geleceğin teminatıdır. Nurettin Topçu'nun ifadesiyle muallimlerin en mukaddes görevi medeniyet kurucu bir nesil yetiştirmeleridir. Devletleri ve medeniyetleri yapan da yıkan da muallimlerdir. Muallimin yükseltildiği devirlerde medeniyet ve ahlakın zirvesine çıkılmıştır. Muallim insan ruhunun mimarıdır. Muallimin alçaldığı millet düşer, yüceltildiği millet ise yükselir. İşte bu yüzden öğretmenine hürmet eden toplumlar mutludur ve gelişmiştir. Öğretmenlerin değersizleştirildiği yerde ise yalnız eğitim değil, medeniyet de zedelenir. Bizim davamız öğretmeni yüceltme davasıdır. Değerli öğretmenlerim, kıymetli misafirler, Allah'ın ilk emri oku, ilk yarattığı şey ise kalemdir.

Öğretmenin kalemiyle yalnız bilgi yazmadığını, hikmet ve edepte yazdığını vurgulayan Topçu, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum sözü bizim irfan zincirimizin halka taşıdır. 24 Kasım yalnız bir tarih değildir. Genç Cumhuriyetimizin karanlığa karşı yaktığı okuma yazma meşalesi Anadolu'nun dört bir yanında öğretmenlerin omuzlarında yükselmiştir. Bugün bu emaneti aynı azimle taşımak hepimizin önündeki tarihi bir mesuliyettir. Bizim öğretmenlik anlayışımız yalnız Anadolu'nun değil bütün Türk dünyasının ufkuna bakar. Kırgız Bozkırı'nda vatan diyen, Bakü'de bayrak diyen, Türkmen diyarında dil diyen muallimin duası aynıdır. Türk'ün birliği, milletin dirliği, gönüllerin kardeşliği. Bu yüzden diyoruz ki asırlık birlikten doğar sonsuz kardeşlik. Sizler kalpleri aynı ülküde buluşturan maneviyat mimarlarısınız. Medeniyet okulla kurulur, öğretmenle yaşar" ifadelerine yer verdi.

"Öğretmen güçlü oldukça gelecek güçlü olur"

Öğretmenin eğitimdeki dokunma gücünün hiçbir zaman önemini yitirmeyeceğini söyleyen Topçu, "Çünkü teknoloji araçtır, irfan amaçtır. Müfredatlar değişir fakat merhamet, adalet ve doğruluk asla değişmez ve eskimez. Öğretmen dijital dünyanın gürültüsünde hakikatin sesidir. Hız çağında hikmetin dengesi, çocuk dengesini çocuklara duyuran rehberdir. Öğretmenlik bir itibar mesleğidir. İtibar yalnızca kutlama günlerinde değil, yılın her gününde destek, saygı ve imkan ister. Toplumsal sözleşmemizin en hassas satırı muallime hürmet, millete hizmettir, düsturudur. Öğretmen güçlü oldukça gelecek güçlü olur. Öğretmeni yücelten toplum, düşüncede özgüvenli, ahlakta vakarlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak öğretmeni yücelten her adımı milli varlık saymaktayız. Milli varlık meselemiz saymaktayız" şeklinde konuştu. - ANKARA