Mezun olan polis tören sonrası sevgilisine evlenme teklifi etti

Mezun olan polis tören sonrası sevgilisine evlenme teklifi etti

ADANA - Adana'da, Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)'de yemin töreninin ardından yeni polis salonun ortasında kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 30.dönem polis adaylarının yemin töreni ile mezuniyetleri gerçekleşti. 350 polis adayı yeminleri edip kep attıktan sonra aileleriyle kavuştu.

Bu anlarda duyguseli yaşanırken yeni mezunlardan Kerim Hamza Metin, kendisini tebrik etmeye gelen kız arkadaşı Melike Arslan'a evlenme teklifi etti. Melike Arslan 'Evet' cevabını verdikten sonra Kerim Hamza Metin yüzüğü parmağına taktı.