Mezbahanedeki bıçaklı kavgada gözaltına alınanların isimleri belli oldu - Haberler

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Mezbahanedeki bıçaklı kavgada gözaltına alınanların isimleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mezbahanedeki bıçaklı kavgada gözaltına alınanların isimleri belli oldu

Afyonkarahisar'da bir et entegre tesisinin mezbahenesinde hayvan kesimi esnasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralayan 2 kişinin isimleri belli oldu.

Afyonkarahisar'da bir et entegre tesisinin mezbahenesinde hayvan kesimi esnasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralayan 2 kişinin isimleri belli oldu.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nden bir mezbahanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvan kesimi esnasında isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede Kamil Ş. bıçak ile bacağından yaralandı. Diğer çalışanların haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kavgaya karıştıkları belirlenen İbrahim G. ve Murat G.'yi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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