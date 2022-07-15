Mezarlıktaki kuru otlar yandı Mezarlıktaki kuru otlar yandı Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ köyünün mezarlığındaki kuru otlar yandı. Mezarlıktaki kuru otlar yandı ERZİNCAN - Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ köyünün mezarlığındaki kuru otlar yandı. Olay, bugün öğle saatlerinde Pişkidağ köyündeki köy mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir anda alev alan mezarlıkta ki yangını fark eden köylüler kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Köylülerin müdahalesi yetersiz kalınca ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Otların ve ağaçların zarar gördüğü yangın sonrası köy mezarlığında tahribat oluştu. İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler

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