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Mezarlıkta tartıştığı kişiyi kazmayla öldürdü

Mezarlıkta tartıştığı kişiyi kazmayla öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Kırşehir'de mezarlıkta kavgada bir kişi, tartıştığı şahsı kafasına kazmayla vurarak öldürdü.

Kırşehir'de mezarlıkta kavgada bir kişi, tartıştığı şahsı kafasına kazmayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kümbetaltı Mezarlığında yabancı uyruklu bir kişinin cenazesi esnasında iddiaya göre 2 kişi arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle üzerine Afgan uyruklu K.M. (51), Afgan uyruklu K.N'nin (45) kafasına mezarlıkta bulunan kazmayla vurdu. K.N. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli K.M'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir 3. Sayfa Haberler

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