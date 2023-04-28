Mezarlıkta tartıştığı kişiyi kazmayla öldürdü

Kırşehir'de mezarlıkta kavgada bir kişi, tartıştığı şahsı kafasına kazmayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kümbetaltı Mezarlığında yabancı uyruklu bir kişinin cenazesi esnasında iddiaya göre 2 kişi arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle üzerine Afgan uyruklu K.M. (51), Afgan uyruklu K.N'nin (45) kafasına mezarlıkta bulunan kazmayla vurdu. K.N. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli K.M'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR