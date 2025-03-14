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Mezarlıkta İskambil Oynayan Genç Kızlar Tepki Çekti

Mezarlıkta İskambil Oynayan Genç Kızlar Tepki Çekti
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Antalya'da iki genç kızın mezarlıkta iskambil oynayıp kola içtikleri görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar, yaşama ve ölüye saygısızlık olarak değerlendirdi.

Antalya'da iki genç kızın mezarlıkta çektiği ve sosyal medyada, "İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi" yorumu ile paylaştığı görüntüler tepkiye neden oldu.

Antalya'da iki genç kız, şehir merkezindeki bir mezarlıkta bulunan mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayarak kola içti. Bu anları fotoğraf ve video çekerek kayda alan 2 genç kız o görüntüleri, "İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi" yorumu ile sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerin diğer sosyal medya hesaplarından da yayılmasının ardından genç kızların paylaşımı çektiği görüntüler tepki aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülere "Yaşayan insanlara olan saygısızlığı görüyoruz da, bari ölülere saygınız olsun. Rezillikten sınır tanımayan birileri maalesef var" yorumu yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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