Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mezarlıkta cenazede kavga: 6 kişi silah ve bıçakla yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Mezarlıkta cenazede kavga: 6 kişi silah ve bıçakla yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde amca çocukları cenaze töreninde kavga etti, 6 kişi yaralandı, 6 kişi de gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde amca çocukları cenaze töreninde kavga etti, 6 kişi yaralandı, 6 kişi de gözaltına alındı.

Olay ilçeye bağlı Şehir Mezarlığında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aile büyüğü olan dede Ramazan Ağsar'ın cenaze töreninde amca çocukları olduğu iddia edilen kişiler önce tartıştı. Tartışma büyüyünce kavga çıktı. Cenazeye katılanlar, kavga edenleri ayırmaya çalışmasına rağmen iddia göre Ş.A. adlı kişi pompalı tüfekle akrabalarının üzerine ateş etti. Bıçak ve silahın karıştığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale etti. Yaralılar ambulans ve araçlarla Tarsus ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.

Polis 6 kişiyi gözaltına alındı, 2 kişinin de yakalanması çalışma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tarsus Mersin kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title