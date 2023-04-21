Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu

3. Sayfa Haberleri

Mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu Kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi Ramazan Bayramı'nın ilk gününde mezarlık ziyaretine gitmek isteyen vatandaşlar, yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu

Kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nın ilk gününde mezarlık ziyaretine gitmek isteyen vatandaşlar, yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Sultangazi'de bulunan Yayla Mezarlığına ulaşan yolda oluşan trafik dron ile havadan görüntülendi.

Bayramlarda geleneksel olarak yapılan kabristan ziyaretleri nedeniyle Ramazan Bayramının ilk gününde İstanbul'da bulunan mezarlıklarda yoğunluk oluştu. Sultangazi'de bulunan Yayla Mezarlığı'na gitmek isteyen vatandaşların trafikte oluşturduğu kilometrelerce kuyruk dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde mezarlığa giden yolların adeta kapandığı görülürken diğer yollarda trafiğin açık olduğu, trafik polislerinin ise yol güvenliği açısından önlem aldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

Ramazan Bayramı Sultangazi İstanbul Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title