Mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu

Kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nın ilk gününde mezarlık ziyaretine gitmek isteyen vatandaşlar, yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Sultangazi'de bulunan Yayla Mezarlığına ulaşan yolda oluşan trafik dron ile havadan görüntülendi.

Bayramlarda geleneksel olarak yapılan kabristan ziyaretleri nedeniyle Ramazan Bayramının ilk gününde İstanbul'da bulunan mezarlıklarda yoğunluk oluştu. Sultangazi'de bulunan Yayla Mezarlığı'na gitmek isteyen vatandaşların trafikte oluşturduğu kilometrelerce kuyruk dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde mezarlığa giden yolların adeta kapandığı görülürken diğer yollarda trafiğin açık olduğu, trafik polislerinin ise yol güvenliği açısından önlem aldığı görüldü.