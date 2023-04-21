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Mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu

Mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar, yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar, yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Sultangazi'de bulunan Yayla Mezarlığı'na ulaşan yolda oluşan trafik dron ile havadan görüntülendi.

Bayramlarda geleneksel olarak yapılan kabristan ziyaretleri nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da bulunan mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Sultangazi'de bulunan Yayla Mezarlığı'na gitmek isteyen vatandaşların trafikte oluşturduğu kilometrelerce kuyruk ise dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde mezarlığa giden yolların kapandığı, diğer yollarda ise trafiğin açık olduğu, trafik polislerinin yol güvenliği için önlem aldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Bayramı Sultangazi İstanbul Tragger 3. Sayfa Haberler

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