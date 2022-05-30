Mezarlık kapılarını çalan şüpheliler tutuklandı - Haberler

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Mezarlık kapılarını çalan şüpheliler tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mezarlık kapılarını çalan şüpheliler tutuklandı

Eskişehir'de mezarlığa ait demir kapıları çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de mezarlığa ait demir kapıları çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesi Karacaşehir Mahallesi'nde bulunan mezarlığa ait demir kapılar, 20 Mayıs 2022 tarihinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, demir kapıları çalan şüphelilerin kimliklerini ve olayda kullanılan aracın plakasını kısa sürede tespit etti. Kent merkezinde yapılan operasyonda gözaltına alınan O.A. ve H.A., ekipler tarafından alınan ifadelerinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Odunpazarı Eskişehir Mayıs 3. Sayfa Haberler

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