Mezarlık duvarına 'Seninleyiz Kılıçdaroğlu' yazılı şablon basıldı 3. Sayfa Haberleri Mezarlık duvarına 'Seninleyiz Kılıçdaroğlu' yazılı şablon basıldı Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan mezarlık duvarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun silüeti ve 'Seninleyiz Kılıçdaroğlu' yazılı şablon baskı yapıldı. Mezarlık duvarına 'Seninleyiz Kılıçdaroğlu' yazılı şablon basıldı ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan mezarlık duvarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun silüeti ve 'Seninleyiz Kılıçdaroğlu' yazılı şablon baskı yapıldı. Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde bulunan Hacıbaba Mezarlığı'nın duvarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun silüetinin basıldığı ve yanına 'Seninleyiz Kılıçdaroğlu' yazısı yazıldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayla ilgili incelemede bulundu. Ayrıca bölgede bulunan güvenlik kameraları da incelenmeye alındı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ Kemal Kılıçdaroğlu Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Mezarlık duvarına 'Seninleyiz Kılıçdaroğlu' yazılı şablon basıldı - Haberler

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