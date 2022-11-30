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Mezarlığın demir korkuluklarını çalan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Mezarlığın demir korkuluklarını çalan şahıs yakalandı

Kastamonu'da mezarlığın demir korkuluklarını çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kastamonu'da mezarlığın demir korkuluklarını çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezi Beyçelebi Mahallesi'nde bulunan mezarlığın güvenlik görevlisi, mezarlıktaki demir korkulukların çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarını inceledi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, demir korkulukları sökerek çalan şahsın kimliği tespit edildi. Şüpheli şahıs çaldığı demirlerle birlikte, Nasrullah İş Merkezi civarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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