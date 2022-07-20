Mezara, işaret levhalarına, reklam tabelalarına ve okul duvarına sembol çizen kişiler yakalandı - Haberler

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Mezara, işaret levhalarına, reklam tabelalarına ve okul duvarına sembol çizen kişiler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Mezara, işaret levhalarına, reklam tabelalarına ve okul duvarına sembol çizen kişiler yakalandı

Trabzon'da mezar, işaret levhaları, reklam tabelaları ve son olarak bir ortaokulun duvarına sprey ile yazı ve sembol çizen kişiler yakalandı.

Trabzon'da mezar, işaret levhaları, reklam tabelaları ve son olarak bir ortaokulun duvarına sprey ile yazı ve sembol çizen kişiler yakalandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kaç mezara, işaret levhalarına ve reklam tabelalarına siyah sprey kullanılarak semboller çizildiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Son olarak bir ortaokulun duvarlarına da Maho, Tunç, Sevo yazılarıyla birlikte benzer sembollerin çizildiği tespit eden polis ekiplerince güvenlik kameraları incelendi. Olayı aydınlatmaya yönelik çalışmalarda sembolleri çizdikleri tespit edilen M.T.B. (13) ve S.Ü. (15) adres tespitleri sonucu yakalandı.

Yakalanan çocuklar emniyetteki sorgusunda, mezarlık, reklam tabelaları, işaret levhaları ve ortaokul duvarlarına, internetteki oyunlardan gördükleri ve şekil itibariyle de beğendikleri, anlamını bilmedikleri sembolleri spreyle yaptıklarını ve yazı yazdıklarını söyledi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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