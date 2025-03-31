Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı

Özel bu ismi ilk kez açıkladı: İBB'ye kayyum atamak istiyorlar
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamıştı, siyasetten men edildi
Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım

Bir ülkeyi açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz

Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri ortaya çıktı

Mezar Ziyareti Sonrası Hayatını Kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Yalındamlar köyünde yaşayan 73 yaşındaki Saadet Tubay, bayram sabahı kızının ve kardeşinin mezarlarını ziyaret ettikten bir gün sonra hayatını kaybetti. Mezarlık ziyareti esnasında ailesine, 'Belki ölürüm, son bir defa mezarlarına gitmek istiyorum' dediği öğrenildi.

Kardeşinin ve kızının mezarını ziyaret eden kadın, bir gün sonra hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'ın Yalındamlar köyünde yaşayan 73 yaşındaki Saadet Tubay, bayram sabahı kızının ve kardeşinin mezarlarını ziyaret ettikten bir gün sonra hayatını kaybetti. Ailesine, "Kardeşimin ve kızımın mezarlarına gitmek istiyorum" diyerek mezarlığa giden yaşlı kadının cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığ'ın Yalındamlar köyünde yaşayan 73 yaşındaki yatağa bağımlı Saadet Tubay, bayram sabahı ailesinin mezarlarını ziyaret etmek için son bir kez yola çıktı. Edinilen bilgiye göre, Saadet Tubay, kızının ve kardeşinin mezarına gitmek istediğini ailesine belirterek, "Belki ölürüm, son bir defa mezarlarına gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. Bu isteğini yerine getirmek için bayram sabahı mezarlığa giden yaşlı kadın, bir gün sonra hayatını kaybetti.

Ailesinin üzülerek uğurladığı Saadet Tubay'ın vefatının ardından, yapılan inceleme sonucu cesedi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mezar Ziyareti Sonrası Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.