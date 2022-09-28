Mezar taşlarına zarar veren şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de 17 Ağustos Mezarlığı'nda 21 mezar taşına zarar veren şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kocaeli'de 17 Ağustos Mezarlığı'nda 21 mezar taşına zarar veren şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlığa gelen kişi veya kişiler bazı mezar taşlarını kırdı, mermerlere zarar verdi. Vicdanları sızlatan olaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren şüphelinin U.U. olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Gölcük 3. Sayfa Haberler

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