Mezar kazarken patlamamış top mermisi buldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mezar kazarken patlamamış top mermisi buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Mezar kazarken patlamamış top mermisi buldu

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi'nde mezar kazan vatandaş, Milli Mücadele döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi buldu.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi'nde mezar kazan vatandaş, Milli Mücadele döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi buldu.

Yenipazar Mahallesi'nde yaşayan E.G. (50), mahalle mezarlığında mezar kazdığı esnada Milli Mücadele döneminden kalma bir patlamamış top mermisi buldu. E.G. durumu hemen jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Toprak içerisindeki küflü, paslı ve menşei belli olmayan top mermisinin yarın Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edileceği öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title