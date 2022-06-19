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Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın yaralandı.

Olay, Hürriyet Mahallesi 2020 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canan G. isimli kadın, yaşadıkları evin bahçesinde kiraz toplamak için ağaca çıktı. Bir süre kiraz toplayan Canan G., daha sonra dengesini kaybederek aşağıya düştü. Canan G.'nin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hürriyet Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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