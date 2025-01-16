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Meyve Suyu Fabrikasında Şoför Kamyondan Düştü

Meyve Suyu Fabrikasında Şoför Kamyondan Düştü
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir meyve suyu fabrikasında, kamyonun kasasından düşen şoför yaralandı. Olay sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan şoför için polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren meyve suyu fabrikasında kamyonun kasasından düşen şoför yaralandı.

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren meyve suyu fabrikasında meydana geldi. Şoför Ferdi Y. (36) kamyonun kasasından ürün indirirken dengesini kaybederek kafa üstü düştü. Yaralanan şoför olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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