Meyve suyu fabrikasında işçi elini bıçakla kesti
İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren meyve suyu fabrikasında çalışan bir işçi, konserve kapağını açarken elini bıçakla kesti ve yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren meyve suyu fabrikasında meydana gelen olayda elini bıçakla kesen işçi yaralandı.
Olay, OSB 1. Caddede faaliyet gösteren meyve suyu fabrikasında meydana geldi. İşçi Sadık K. (35) konserve kapağını bıçakla açarken elini bıçakla kesti. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polisin tahkikatı sürüyor. - BURSA