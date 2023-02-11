Meyve sebze halinde bıçaklı kavga: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ürün almak için meyve sebze haline giden pazarcı, aralarında çıkan tartışmada hal çalışanını bıçaklayarak yaraladı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ürün almak için meyve sebze haline giden pazarcı, aralarında çıkan tartışmada hal çalışanını bıçaklayarak yaraladı. Olay, gece saat 04.00 sıralarında Ovacık Mahallesi'nde bulunan meyve sebze halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ürün almak için meyve sebze haline gelen pazarcı K.Y. ile hal çalışanı M.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle K.Y., hal çalışanı M.E.'yi bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalçasından yaralanan M.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. K.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Başiskele Kocaeli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Meyve sebze halinde bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.