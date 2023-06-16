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Meyve hırsızlıklarına jandarmadan önlem

Meyve hırsızlıklarına jandarmadan önlem

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da meyve hırsızlıklarının yaşanmaması için jandarma komando timleri bahçe ve yollarda asayiş devriyesi gerçekleştiriyor.

Sakarya'da meyve hırsızlıklarının yaşanmaması için jandarma komando timleri bahçe ve yollarda asayiş devriyesi gerçekleştiriyor.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerindeki çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede Geyve ve Pamukova ilçelerinde meyve hırsızlıklarına karşı jandarma komando timleri bölgede asayiş devriyesi atıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Komando Sakarya 3. Sayfa Haberler

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